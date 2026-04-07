Aproximações questionáveis? Concorrentes 'arrasam' «lealdade» de Liliana

Ao Minuto

Há 1h e 26min
Sara e Diogo não escondem fragilidade e desabafam mutuamente
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Há 1h e 46min
Em lágrimas. Ana não cala a revolta com a confissão de Hugo
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Há 1h e 46min
Marcante. Hugo faz confissão controversa e Ana abandona a sala
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Há 1h e 49min
Cristina Ferreira faz pergunta de "milhões" a Hugo. Esta é a resposta pelo qual todos esperaram
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Há 2h e 6min
Rescaldo da discussão. Jéssica acusa falta de paciência e a confusão instala-se com Ariana
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Há 2h e 12min
Surpreendente. Diogo admite já ter equacionado há mais tempo terminar a relação. Esta é a reação de Eva
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Há 2h e 13min
Cristina Ferreira deixa mensagem de apoio a Eva e Diogo: «Só espero que…»
04:17

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Há 2h e 15min
Clima a ferver. Diogo é alvo de inúmeras acusações por parte dos colegas
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Há 2h e 20min
Cristina Ferreira questiona Diogo e a resposta é firme: «Não me quero pronunciar sobre isso»
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Há 3h e 14min
Eva abre o coração e admite a Diogo: «Eu sinto-me culpada...»
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Há 3h e 21min
Inédito. Diogo pede desculpa a Eva e esta é a reação da concorrente
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Há 3h e 30min
Clima a ferver. Eva e Diogo tentam pôr os «pontos nos i's» pós discussão
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Há 3h e 46min
Sara recusa "terminar" com Hugo e os dois acabam abraçados
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Há 3h e 47min
Hugo é frontal com Sara: «Não quero uma ligação de amor»
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Há 3h e 51min
Diogo quer desistir do Secret Story: «Para mim chega»
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Há 3h e 56min
Hugo põe um ponto final na relação com Sara: «Esta intimidade termina agora»
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Ontem às 20:05
Diogo confronta Hugo: «Peço-te que não toques mais nesse assunto»
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Ontem às 19:49
Jéssica dorme com o secador ligado e os ânimos exaltam-se. Estas são as reações dos concorrentes ao acordar
03:47

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Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Aproximações questionáveis? Concorrentes 'arrasam' «lealdade» de Liliana

No Secret Story 10, Liliana posicionou-se do lado da lealdade. Os concorrentes questionam a posição da colega porque consideram que as suas aproximações são conforme a maré.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality

Ontem às 17:00
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