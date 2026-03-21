Ao Minuto

Há 38 min
Surpreendente. Eva expõe teoria sobre o namorado: «Eu acho que o Diogo e a Ariana são um casal»
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Há 39 min
Liliana e Luzia questionam Eva: «Qual é a tua teoria sobre o segredo do Diogo?»
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Há 1h e 22min
Chocante. Ariana sabe que Eva é a namorada de Diogo?
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Há 1h e 25min
Luzia já não esconde teoria e diz nos olhos do colega: «Diogo, eu acho que é a Eva»
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Há 1h e 28min
«Tens noção do peso que é ser a cara metade de alguém?»: Ariana é novamente confrontada
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Há 1h e 29min
Jéssica desfoca de Eva e assume: «O Diogo e a Ariana podem ter-se conhecido à distância e o reencontro foi aqui»
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Há 1h e 34min
Suspeitas ao rubro. Jéssica e Luzia apostam que Eva é namorada de Diogo
03:55

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Há 1h e 42min
Jéssica e Luzia confrontam Ariana sobre o segredo de Diogo: «O que é que achas que é uma cara metade?»
07:09

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Há 2h e 12min
Sara e Diogo falam sobre as estratégias que estão a adotar: «No início achei que fosse jogo»
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Há 2h e 32min
Ariana e Diogo voltam a dormir juntos e Eva não esconde o incómodo ao acordar
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Há 2h e 33min
Inédito. Diogo tem uma forte suspeita de que as «cuecas sexys» dizem respeito ao segredo de Ariana
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Há 2h e 39min
Diogo assume a Eva ir «até ao fim» com a estratégia da proximidade a Ariana e esta é a reação da concorrente
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Há 2h e 46min
João revela pistas de peso sobre o segredo e deixa os colegas próximos do mesmo
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Há 2h e 50min
Lavada em lágrimas, Eva implora a Diogo que se afaste de Ariana: «Não aguento mais»
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Há 2h e 52min
Jéssica tenta acertar no segredo de Sara e a concorrente afirma: «Sim, é»
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Há 2h e 57min
Clima ferve durante a dinâmica dos nomeados e Sara 'atira': «É um chico esperto»
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Há 3h e 4min
Depois de se mostrar convicta sobre o segredo da Ana, Eva «acerta» no segredo de João
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Há 3h e 9min
Ariana confronta Eva sobre uma possível relação com Diogo e Eva garante: «Quem tem alguém lá fora é ele, não és tu»
02:53

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Descrição

Ariana e Diogo voltam a dormir juntos e Eva não esconde o incómodo ao acordar

No Secret Story 10, depois dos inúmeros pedidos de Eva para que Diogo saia da cama de Ariana, Diogo volta a não cumprir. Eva não esconde a tristeza e a frustração ao acordar.

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