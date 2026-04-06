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Descrição

Ariana mostra-se chateada com Diogo: «Dizes que estás arrependido. Metes-me numa posição...»

No Secret Story 10, Ariana mostra-se chateada com Diogo pelo concorrente ter dito que se arrepende de tudo o que aconteceu. Diogo justifica-se mas a concorrente afirma que ele não a defende e mete numa posição desconfortável.

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