Há 2h e 17min
Viriato Quintela novamente em picardia com Catarina Miranda: «Tu calada és uma poeta»
04:52

Há 2h e 26min
Discussão entre Afonso Leitão e Ana Duarte provoca o caos em pleno direto
08:09

Há 2h e 39min
O que se passou com Catarina Miranda e Afonso Leitão durante a noite? Concorrentes exclarecem tudo
05:54

Há 2h e 50min
Maria Botelho Moniz confronta Afonso por causa de sentimentos de Miranda: «Você anda ali um bocadinho...»
05:29

Há 3h e 3min
Ana Duarte desabafa sobre Viriato: «Onde é que sou falsa na história?»
02:29

Há 3h e 15min
Alerta Proximidade. Afonso Leitão atira-se para cima de Catarina Miranda
02:04

Há 3h e 17min
«Falta tão pouco»: Jéssica prevê vitória de Catarina e Afonso e Viriato reage
05:33

Há 3h e 23min
Bruna sobre Afonso Leitão: «Gostava de o ver sozinho no jogo». Veja o momento
07:04

Ontem às 20:17
Desespero sem fim. Veja aqui as palavras dos comentadores em relação a Miranda
01:15

Ontem às 20:16
Miranda dorme ao relento e o culpado é Afonso «Sou burra»
05:45

Ontem às 20:13
«Ela vai ficar desesperada»: Kina não tem duvidas do que pode acontecer se Afonso abandonar o jogo
01:45

Ontem às 20:12
Desafio secreto do ex-casal deixa Jéssica abatida e levanta suspeitas na casa
03:10

Ontem às 19:59
Jéssica e Afonso desfrutam de jantar secreto enquanto Miranda chora na piscina. Veja o momento
04:16

Ontem às 19:46
Miranda e Ana transformam castigo do tubarão em encenação. Veja o momento
05:55

Ontem às 19:36
Comentadores partilham da mesma opinião sobre Miranda «Ela está a humilhar-se»
03:13

Ontem às 19:33
Miranda corta contacto com Afonso e confronta-o sobre desconforto que sente em relação a Jéssica
04:04

Ontem às 19:27
Viriato Quintela atira a Catarina Miranda: «Fica aí caladinha»
04:44

Ontem às 18:51
Daniela revela característica peculiar de Afonso «Adora ser...»
03:05

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

Afonso Leitão e Jéssica Vieira receberam um desafio insólito que deu que falar! 

Ontem, dia 27 de agosto, terminou uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolvia Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa estava um desafio que vai ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta. No Especial, foi revelado aos concorrentes o desafio que vão enfrentar«Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas?» O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big. O público votou e 64% disse que quer ver os dois juntos, contra 36% que não querem.

No Especial de hoje, dia 28, do Big Brother Verão, o anfitrião revelou se os dois concorrentes foram bem sucedidos no desafio secreto. O resultado foi positivo e como prémio, receberam um jantar de sushi, secreto, para dois. Contudo, Afonso não deixa de levar as mãos à cabeça, por causa de Miranda.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!

28 ago, 22:29
