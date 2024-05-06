As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

Ao Minuto

Há 7 min
Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Há 1h e 25min
«Ele destruiu-me e eu idolatrava-o»: vencedor do Big Brother na mira das críticas de Catarina Miranda
02:03

Há 1h e 30min
A transformação de Elisabete Moutinho após ser mãe: barriga tonificada e corpo em forma

Há 1h e 30min
Esta concorrente perdeu a barriga em tempo recorde e esta foi a fórmula que usou

Há 1h e 37min
Toda a verdade sobre o fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga

Há 1h e 44min
Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro
02:39

Há 2h e 10min
Atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre na carteira: e Kina garante que é infalível
03:27

Há 2h e 11min
Truque para afastar o mau-olhado: Kina ensina ritual para afastar as energias negativas
05:22

Há 2h e 12min
Big Brother: O primeiro beijo nunca se esquece. Estes são os mais marcantes e escaldantes

Há 2h e 30min
Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído

Há 2h e 39min
'Exs' em nova picardia. Jéssica atribui viagem cheia de indiretas a Afonso: «Não fiques nervoso»
04:46

Há 2h e 48min
Jéssica Vieira aproveita dinâmica para 'picar' Viriato: «Está à vista...»
02:29

Há 2h e 56min
Dinâmica traz polémica. Jéssica dá 'bilhete de avião' para bem longe a Miranda e lança farpas: «Faz boa viagem»
02:01

Há 3h e 1min
Ana Duarte assume-se desconfortável com Viriato Quintela: «Se fosse ao contrário, ele ficava lixado»
03:28

Há 3h e 5min
Ana Duarte expõe Viriato Quintela: «É melhor não falar sobre isso, senão eu vou ter de falar»
02:53

Há 3h e 29min
Viriato acusa Miranda de hipocrisia: «Ela chorou por causa do Afonso, não foi pela avó»
02:17

Há 3h e 30min
Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro

Há 3h e 56min
«Isto não é ciúmes, é possessividade»: Bruna não perdoa Catarina Miranda
01:46

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

Veja aqui as imagens mais fortes da semana do Big Breother Verão. Esta foi uma semana de emoções fortes, com atitudes que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho. O ambiente na casa foi de colapso total. 

17 ago, 18:25
Mais Vistos

02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

Big Brother
16 ago, 20:01
1

Soraia Moreira, vencedora do Big Brother 2020, agora é Miss! Saiba tudo!

Big Brother
6 mai 2024, 17:15
2

Caras dos reality shows da TVI arrasam na passadeira vermelha! Veja quem esteve presente

Big Brother
23 fev, 01:06
3

Já nasceu! Isa Oliveira e Domingos Terra, ex-concorrentes d'O Triângulo já são pais. Veja as primeiras imagens do bebé

O Triângulo
20 ago 2024, 15:42
4
EM DESTAQUE

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Big Brother
11 ago, 15:30

Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

Big Brother
16 ago, 12:41

Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

Big Brother
16 ago, 11:12

A declaração inesperada que Francisco Monteiro fez a Bárbara Parada em pleno direto

Big Brother
22 jun, 23:48
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

Big Brother
15 ago, 12:33
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Big Brother
15 ago, 16:31
