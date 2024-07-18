No Secret Story 9, Pedro confronta Liliana e assume que tem interesse nela. Ela não acredita e considera que o colega só o faz para provocar Fábio. Veja aqui as imagens na integra.
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
Ontem às 19:12
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
01:59
07:19
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
Ontem às 22:31
04:00
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
Ontem às 18:35
04:42
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
6 out, 00:47
03:04
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
6 out, 00:08
03:49
Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
3 out, 09:59
02:17
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
1 out, 12:13
02:28
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
29 set, 08:15
04:41
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
22 set, 00:08
02:30
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
21 set, 22:27
03:00
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
21 set, 18:59
04:49
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
20 set, 08:19
04:27
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
19 set, 19:16
13:24
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
15 set, 00:49
00:46
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
15 set, 00:41
00:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
13 set, 19:54
03:40
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
13 set, 19:32
08:20
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
12 set, 23:26
03:50
Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis
12 set, 22:01
03:37
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»
8 set, 15:16
02:24
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta
8 set, 12:40
03:34
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação
4 set, 08:34
08:07
Descubra quem são os nomeados da próxima semana
1 set, 00:49
03:36
As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura
28 ago, 22:29
01:49
Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda
26 ago, 23:50
01:50
Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»
25 ago, 10:44
05:44
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato
25 ago, 01:50
01:01
«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda
25 ago, 00:23
01:11
As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»
17 ago, 18:25
02:25
«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato
16 ago, 20:01
04:21
A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia
15 ago, 16:31
03:41
Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»
15 ago, 12:33
14:15
Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes
11 ago, 00:50
06:18
De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»
10 ago, 23:38
03:45
O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade
6 ago, 11:24
08:45
Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão
5 ago, 21:53
03:53
Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»
5 ago, 19:50
03:39
«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?
10 jul, 12:35
04:32
Isto sim, é acordar à séria: Minutos após o despertar, os concorrentes surpreendem com coreografia matinal
10 jul, 10:22
03:32
Perdeu o momento de que todos falam? Eis o resumo com as imagens mais polémicas
8 jul, 11:24
02:18
O que fez Rafael render-se a Kina? A revelação que está a emocionar
7 jul, 00:01
02:37
Digno de filme! Jéssica Vieira e Afonso Leitão sozinhos no jardim... e a música de fundo é no mínimo irónica
5 jul, 21:54
03:29
Catarina Miranda critica desistência de André Filipe, fala em «fita» e deixa todos em choque
5 jul, 09:40
12:28
Catarina Miranda e Daniela Ventura pegam-se forte e feio. O motivo? A filha bebé do Ex
5 jul, 09:29
04:46
Discussão com Luís Gonçalves deixa Lisa Schincariol a chorar compulsivamente
26 jun, 08:58
05:51
Surpresa e muitas lágrimas: Concorrentes são surpreendidos pelos ex-concorrentes
26 jun, 08:52
02:12
A maior reviravolta: Carina Frias desabafa sobre a relação com Luís Gonçalves
22 jun, 17:12
46:21
Noite de caos na casa do Big Brother. Luís e Manuel Rodrigues como nunca os viu
21 jun, 22:57
01:45
«Eles estão numa relação»: Diogo Bordin lança teoria sobre Luís Gonçalves e Carina Frias
16 jun, 15:41
05:26
Isto não pode perder: Luís Gonçalves e Carolina Braga a dançar... juntos?
16 jun, 14:45
01:01
Carina corre em direção a Luís para receber um abraço... E também leva um beijinho!
31 mai, 14:29
02:53
Nuno Brito e Luís Gonçalves passam de maiores críticos a defensores um do outro... mas será que dura? As opiniões dos colegas
29 mai, 19:32
10:42
Ficou a falar sozinho? Aliados de Luís Gonçalves viram-lhe as costas mas este persegue-os
27 mai, 11:51
03:15
«A mim ninguém me faz de palhaça (...) Cada vez que ela diz que eu preciso de...»: Solange Tavares está passada com Lisa
27 mai, 10:30
03:21
Lisa Schincariol partilha com Luís Gonçalves a sua nova estratégia: «Então tu vais salvá-lo a ele e não a mim...»
26 mai, 12:35
07:11
Esta é a nova opinião da casa do Big Brother: Há um Savate original e «um do Aliexpress»
12 mai, 11:48
04:41
Savate não perdoa ousadia de Solange Tavares: «Ela é má onda»
12 mai, 11:39
01:14
Nuno Brito de rastos depois do avião polémico: «Apetece-me ir embora daqui»
11 mai, 18:33
01:51
Xana Carvalho confessa: «Acho que fui a vencedora do 'Dilema' por uma razão»
9 mai, 09:58
04:53
Cada vez mais cúmplices: Luís Gonçalves percorre a casa toda para encontrar batom de Solange Tavares... e acaba a maquilhá-la
8 mai, 12:10
03:29
Imperdível! Micael Miquelino supera-se e missão impossível acaba em vitória
7 mai, 23:41