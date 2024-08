Assista às tão faladas e polémicas imagens de David Diamond a ver as colegas dançar

No Dilema, no jardim, Beatriz, Diana e Marie falam de Diamond. Beatriz conta o que ele fez ontem com Rosa Bela, que a deixou desconfortável. Dá a entender que ele ontem olhou para a Rosa, com um ar porco, e depois meteu a almofada por cima do orgão genital.

Diana diz que ele faz isso só com o intuito de as provocar. Marie, irritada, diz que isso não é provocação, mas sim "badalhoquedo", porque são miúdas a dançar e ele com uma almofada por cima.

Marie diz ter ficado desconfortável, ainda pensou em parar de dançar, mas depois decidiu que tinha era que continuar a fazer o que queria.

Beatriz conta que ele disse "Rosa, tu és mais pitéu que a minha filha" e jura pela sua saúde. A concorrente afirma que já chega de passar pano nestas situações.

Marie fica mais descansada por não ser a única a ter-se sentido desconfortável, porque se não ia parecer, mais uma vez, que era ela a implicar com ele. Acrescenta que, aqui, a idade importa, são miúdas e ele é nojento. A concorrente garante que o seu pai jamais faria isso.

Beatriz diz que sentiu tanta vergonha que nem quis falar daquilo. Marie e Beatriz combinam que não vão espalhar este assunto e que vão apanhá-lo quando ele estiver desprevenido.

De seguida, Marie vai falar com Rosa sobre o sucedido. Conta-lhe os movimentos da bata e o facto de ter usado uma almofada para esconder. Marie diz que se ia calar porque tinha medo que parecesse que estava a queimar a pessoa.

Rosa diz que, perante isto, não sabe como agir, porque não viu nada. Rosa garante que não vai anular a sua liberdade de dançar só por olhares. Marie volta a dizer que só vai falar "na hora".