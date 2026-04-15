No Diário do Secret Story 10, assistimos a imagens da Voz a desafiar Eva e Diogo a terem um lanche a sós, para responderem a algumas perguntas mordazes (e anónimas) dos colegas. Mas antes, o concorrente lançou uma farpa que envolve Tiago. Veja tudo
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Descrição
Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»
Ontem às 19:20
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01:27
Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»
Ontem às 19:20
08:03
Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes
Ontem às 14:50
02:28
Diogo e Eva mostram-se preocupados com o que se pode estar a passar "lá fora". A concorrente sai a chorar
Ontem às 14:37
01:48
Relação evoluiu? Tiago e Eva vivem momento cúmplice com brincadeiras e abracinhos
Ontem às 01:54
02:31
Sara implacável com Liliana: «Eu vou dar os parabéns antes porque dá azar»
Ontem às 00:00
01:48
«Alerta, alerta»: Liliana na mira de Hugo e Ricardo João
14 abr, 23:24
03:46
«Também mereces vencer»: Tiago abre o coração a Ana. Esta é a reação da concorrente
14 abr, 23:20
08:08
A tão aguardada conversa. Tiago e Ana esclarecem mal entendidos e o momento é emocionante
14 abr, 23:07
05:35
Hugo implacável com Tiago: «Perdeu um amigo»
14 abr, 22:50
05:03
Hugo arrasa Eva: «Está com um ego enorme. A Ariana sai e ela passa o dia todo com o Diogo»
14 abr, 22:07
04:12
Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Só eu sei o que deixei!»
14 abr, 22:05
08:08
Em lágrimas. Eva isola-se no jardim e chora: «Vou fazer o meu luto...»
14 abr, 14:00
01:44
Tiago defende Eva em frente a Hugo: «É merecido. Foi a história que lhe calhou, não foi ela que escolheu»
14 abr, 13:35
04:24
Ana volta a «encostar» Diogo à parede em relação a Eva. O motivo está relacionado com o prémio
14 abr, 12:26
07:39
Concorrentes criticam atitudes de Diogo, Eva e Ariana: «Não souberam aproveitar»
14 abr, 12:17
08:40
Hilariante. Ricardo João interpreta "Sr. André" e atribui bebidas a estes concorrentes
14 abr, 12:06
03:30
Diogo assume estratégia para potenciar o jogo de Tiago e Eva: «Na gala...»
14 abr, 12:05
01:35
Com o aniversário a chegar, Liliana chora por passar o dia dentro da casa
14 abr, 10:47
05:56
Tiago continua preocupado com a "imagem" que passou a Eva e desabafa com Jéssica
14 abr, 10:40
01:53
Pazes feitas. Após "mal entendido" Tiago e Eva acordam novamente juntos
14 abr, 10:00
03:31
Surpreendente. Eva chora pós saída de Ariana: «Só quando eu sair daqui...»
14 abr, 09:10
02:46
De mãos dadas e mimos pela manhã: Eva e Tiago acordam juntos. Já Diogo, acorda sozinho
14 abr, 01:28
07:55
Clima volta a ferver entre Eva e Diogo. Concorrente acaba novamente em lágrimas
14 abr, 00:34
04:21
Triste e cabisbaixo. Esta é a reação de Diogo à expulsão de Ariana
14 abr, 00:01
07:18
Eva não cala a revolta: «Estavam todos com pena de mim até que...»
13 abr, 23:12
08:41
Tiago justifica-se a Eva: «Aquilo que eu mais quero é que sintas aquilo que eu digo como verdade»
13 abr, 23:03
01:44
Tenso. Hugo opina como teria sido a situação do «triângulo» caso Sara estivesse no lugar de Eva
13 abr, 23:01
01:59
Berros sem fim. Eva e Ana completamente fora do controlo: «Se te incomoda, temos pena»
13 abr, 22:54
02:19
Ana «perde a cabeça» com Diogo. O motivo está relacionado com Eva: «Que jogo é que ela fez? Poupem-me»
13 abr, 22:45
07:24
Liliana confronta Diogo sobre este concorrente mas não leva a melhor: «As conversas que a gente teve ficam entre nós»
13 abr, 22:34
01:44
Após expulsão de Ariana, Diogo revela: «Ela sabia que eu tinha namorada...»
13 abr, 17:03
03:39
Ricardo João e Ana protagonizam momento hilariante. O motivo é inusitado
13 abr, 13:01
05:21
Tenso. Diogo revê a estratégia que fez e Eva não cala a revolta: «Foste com muita sede ao pote»
13 abr, 12:24
04:33
Tenso. Em frente a Eva, Liliana «encosta» Diogo à parede em relação a Ariana
13 abr, 12:19
04:13
Diogo orgulhoso do jogo que fez? «Se não fosse tudo isto que aconteceu...»
13 abr, 12:14
02:11
«É o meu equilíbrio»: Sara abre o coração ao falar de Hugo e a reação do concorrente é épica
13 abr, 12:04
03:18
Ana "puxa" por Diogo em relação a Eva. O concorrente abre o coração e há respostas surpreendentes
13 abr, 11:16
05:36
«Eu procuro outras coisas»: Diogo abre o jogo sobre Eva e assume o porquê de não a querer como namorada
13 abr, 11:14
03:51
Sara «encosta» Diogo à parede sobre a saída de Ariana: «Sentes-te mais aliviado?»
13 abr, 11:00
02:00
Nada mudou! Após saída de Ariana, Eva volta a dormir com Tiago... e Diogo acorda sozinho
13 abr, 10:00
04:16
Isolada no jardim, Eva chora e assume: «Aqui dentro não consigo seguir a minha vida»
13 abr, 03:00
04:16
Cabisbaixo e sem falar com ninguém. Esta é a reação de Diogo pós a expulsão de Ariana
13 abr, 02:56
08:24
Liliana "arrasa" o jogo de Hugo: «Sem a Sara, ele não fazia nada aqui dentro»
13 abr, 02:17
06:29
Diogo é acusado de procurar Sara para jogo: «Já houve um mexerico...»
13 abr, 02:09
02:37
Depois do "afastamento", Sara e Hugo esclarecem o sinal de consentimento
13 abr, 02:08
01:44
Inédito. Hugo «encosta» Diogo e Eva à parede: «Se não fosse a traição...»
13 abr, 02:02
04:29
A ferver. Ana assume ter dúvidas em relação às intenções de Eva e Diogo e o clima fica tenso
13 abr, 01:58
02:26
«Duvido de tudo (...) ela só foi traída»: Ana condena possível estratégia de Diogo e Eva
13 abr, 01:56
05:54
Ana "arrasa" Eva e Diogo e admite: «Vocês podem chegar lá fora e dividir o prémio»
13 abr, 01:55
10:46
Após declaração sobre Diogo, Eva fica na mira dos colegas: «Tenho o direito de duvidar se é jogo ou não»
13 abr, 01:50
04:06
Sara declara-se a Hugo e o momento é hilariante: «Enjoo-me dele 300 vezes por dia»
13 abr, 01:23
06:16
Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»
13 abr, 00:49
07:57
Emoções ao rubro! Ariana é a concorrente expulsa. E a reação de Diogo contrasta com a de Eva
13 abr, 00:14
05:37
«Fui operado ao pénis no dia do apagão»: Concorrentes descobrem segredo de Norberto. As reações são impagávei
12 abr, 23:47
04:21
«Queria chamar namorada à Eva um dia destes?»: Tiago respondeu à "pergunta que não quer calar". E esta foi a reação de Diogo
12 abr, 23:16
01:05
Já são namorados? Catarina e Norberto dão beijo em direto
12 abr, 21:37
01:14
Cristina Ferreira recebida em estúdio com ovação do público
12 abr, 21:36
05:04
Diogo e Ariana mais distantes do que nunca? Tentativa de aproximação da concorrente não corre como o esperado
10 abr, 13:47
05:30
Inédito. Ricardo João enaltece Ana e repreende Liliana
10 abr, 13:38
05:20
Realidade ou ficção? Concorrentes condenam atitude de Liliana
10 abr, 12:42
03:40
Eva e Diogo têm momento a sós: «Se foi preciso isto para perceberes o que sentias, foi feio, mas foi bom»
9 abr, 22:48