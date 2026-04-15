Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

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Eva e Tiago são tema e Diogo mete-se ao barulho, mas leva resposta implacável: «Tu nem à tua namorada foste fiel»
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Há 1h e 47min
De rastos, lavada em lágrimas e sem conseguir falar! Ricardo João desiste e Ana tem reação surpreendente
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Há 1h e 47min
Hugo deixa recado de Ricardo João para Tiago: «Ele ficou magoado contigo, mas sabe que também errou»
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Há 1h e 51min
Sara atira-se a Tiago após Ricardo João desistir: «As tuas atitudes não combinam!»
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Há 1h e 51min
Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

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Há 1h e 51min
Hugo deixa aviso aos 'inimigos' de Ricardo João após desistência: «Vou-vos asucrinar, vai doer, merecem sangue»
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Há 1h e 53min
Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

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Há 2h e 7min
Cristina Ferreira quis saber o que se passa entre Ricardo João e Ana e este faz revelação inédita
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«Sou o pior concorrente de sempre dos reallities»: Ricardo João deixa Cristina Ferreira a rir à gargalhada
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Choque total e pedidos de desculpa sinceros: Ricardo João desiste e deixa todos em lágrimas
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Última Hora. Ricardo João anuncia desistência e, emocionado, confessa: «A minha missão aqui terminou»
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«Dramatizou a situação. Desnecessário»: Ricardo João desiludido com Jéssica
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Jéssica reage à discussão acesa que teve com Ricardo João: «Pôs-me em causa, fiquei muito magoada»
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Tiago defende Eva das acusações dos colegas: «A situação dela vir dormir comigo, foi empurrada»
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Há 2h e 31min
Ana revolta-se em direto. E Eva e Tiago estão na mira: «Não acredito em nada, não é genuíno!»
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Aos gritos, Ana atira-se a Eva: «Quero que digas porque estás com o Tiago! Ficaste sem o Diogo...»
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Há 2h e 33min
Hugo acusa Tiago de «se meter na cama com Eva» para aparecer e a concorrente fica boquiaberta
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

No Diário do Secret Story 10, assistimos a imagens da Voz a desafiar Eva e Diogo a terem um lanche a sós, para responderem a algumas perguntas mordazes (e anónimas) dos colegas. Mas antes, o concorrente lançou uma farpa que envolve Tiago. Veja tudo 

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Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

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Tenso. Eva e Diogo não se entendem e o motivo nunca foi falado antes

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Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

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