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18 jul, 16:32
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13 jul, 19:38
É oficial! Conhecidos todos os detalhes do término entre Catarina e Norberto

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Descrição

Atitude de Boris deixa Vanessa profundamente desiludida e a reação não se fez esperar

No Big Brother Verão, Vanessa enumera as atitudes que Boris teve para com ela que a deixaram profundamente desiludida. E acaba o desabafo em lágrimas. A reação de Boris surpreende.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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