Atribuição de Ana Luísa gera fricção com João Ventura: «Não acho justo...»

No Big Brother Verão, Ana Luísa teve que justificar quem considera que se tivesse esforçado menos na prova semanal. A concorrente aponta para João Ventura, que teve algumas dificuldades em aprender a coreografia. A justificação não lhe caiu bem e João não escondeu a indignação.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16