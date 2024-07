Avó de Catarina Miranda revela o que disse à neta antes de esta entrar no «Dilema»: «Eu avisei-a!»

No «Dois às 10», Rosário Miranda, avó de Catarina Miranda, fala sobre a postura da neta no novo reality show «Dilema». A nossa convidada faz um balanço dos primeiros dias da neta no programa, que foi nomeada pelos colegas. Rosário comenta a picardia entre Miranda e Élvio, e assistimos às imagens da discussão entre ambos. Rosário Miranda, avó de Catarina Miranda, revela que deu vários conselhos à neta antes de esta entrar no «Dilema».