Beatriz Prates aponta vencedor do «Dilema»! Saiba a escolha da ex-concorrente

No «Goucha», recebemos Beatriz Prates, ex-concorrente do «Dilema». A nossa convidada diz-nos o que aprendeu com a experiência do reality show. Depois, Beatriz Prates tece críticas ao jogo de David Diamond e comenta a participação de outros concorrentes. Destaca quem é para si o melhor jogador e fala-nos da estratégia de jogo que levou para a casa.