Beatriz Prates comenta triângulo amoroso com Diogo Marcelino e Mafalda Diamond: «Vou ter cuidado a dobrar»

No Dilema, o Renato visita a casa e conversa a sós com o Rafael. Apesar de se mostrar contente por ter sido salvo, o influencer admite que foi uma semana complicada por ter estado sempre na berlinda. O infiltrado também conversa com a Beatriz, que admite ter ficado triste por ter mudado de equipa. A concorrente afirma que vai continuar a jogar com o coração mas vai estar mais atenta. Sobre o triângulo amoroso, confessa que não queria estar envolvida e com a gala percebeu que a Mafalda não foi sincera consigo. Termina dizendo que vai ter mais cuidado com os carinhos que tem com o Diogo.