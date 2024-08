Beatriz Prates de costas voltadas com Mafalda Diamond: «É a pessoa que menos me acrescenta»

No Dilema, os concorrentes devem tomar uma posição sobre quem pensa menos no sucesso da sua equipa. A Beatriz acha que a Marie não põe em causa os seus valores, ao contrário da Mafalda, pois não a imagina a ceder. A Mafalda fica indignada, condenando a Beatriz por questionar os seus valores. Em depoimento, a Beatriz afirma que gosta da Mafalda mas há coisas com as quais não se identifica. De volta à conversa, a Mafalda e a Beatriz trocam vários argumentos e nenhuma dá o braço a torcer. No abrigo, a Marie acha que o assunto não era assim tão grave, mas a Mafalda e a Beatriz tiveram a necessidade de se confrontar porque querem saber porque é que não gostam uma da outra.