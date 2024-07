Beatriz Prates em lágrimas após saber que está nomeada. Concorrente partilha que lhe custa muito pensar que pode ficar longe dos colegas

No Dilema, depois de saber que está nomeada, a Beatriz emociona-se e partilha que lhe custa muito imaginar que, na próxima semana poderá estar longe dos concorrentes com quem já tem afinidade. Já a sós com a Marie, a cantora revela que receia ser expulsa e não estar na casa para proteger a mais nova. A Marie afirma que a Beatriz é boa amiga e aprecia muito que a tenha defendido quando todos a atacaram em “manada”.