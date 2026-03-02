Ao Minuto

Há 25 min
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»
03:22

Há 34 min
Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém»
06:20

Há 43 min
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Há 45 min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 1h e 2min
Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias»
10:00

Há 1h e 7min
Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa
05:08

Há 1h e 49min
Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos
03:32

Há 2h e 18min
Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana»
02:10

Há 2h e 26min
Após duras críticas de quase todos os concorrentes, Tiago desabafa: «Sinto-me triste, mas vou continuar...»
02:50

Há 2h e 33min
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 2h e 49min
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
00:26

Há 2h e 58min
Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico»
03:46

Há 3h e 5min
A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

Há 3h e 8min
Clima tenso! Sara ataca Tiago após gesto polémico: «Porque é que estás com cara de nojo?»
03:13

Há 3h e 12min
Aliado durante 24 horas! Tiago toma decisão impactante
01:07

Há 3h e 15min
Jéssica não poupa nas críticas a Tiago: «Prometeste a paz e estás a destabilizar a situação»
01:23

Há 3h e 18min
Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação
02:32

Há 3h e 19min
Catarina recebe «ordem» que deixa João nervoso
01:41

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Na Cadeira Quente do Secret Story 10, Ricardo João é confrontado com uma «boca» que mandou a Ana e o clima azeda. Veja todas as reações.

A gala deste domingo ficou marcada pela expulsão de Ricky. A mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas à frente de todos depois de perceber que o marido não voltaria para a casa.

Ainda durante a gala, pela primeira vez, João foi confrontado no confessionário com a relação que teve com Catarina, que pensava não ser do conhecimento de ninguém. Assistiu ao casting da Catarina e negou todas as acusações feitas pela concorrente.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

Hoje às 01:25
