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Descrição

Beijos e mais beijos! Sara e Hugo fazem as pazes debaixo dos lençóis: As imagens exclusivas da noite quente

No Secret Story 10, depois da conversa ao início da noite, Sara e Hugo voltam a dormir juntos. Hugo tenta dar um beijo a Sara, que vira a cara e pede para ele não insistir, já que tem alguém lá fora. A verdade é que os dois acabam por se beijar. Em confessionário, Hugo diz que é uma amiga especial e gosta de dormir com ela. Sara faz um ultimato e diz-lhe que terá de tomar uma decisão sobre o que realmente quer e, caso não se decida, será a última noite que ficam juntos na mesma cama. Sara avança que quer um homem para casar. Em confessionário, Hugo volta a frisar que tem uma pessoa lá fora e é isso que torna a sua decisão difícil.
 

Ontem às 19:42
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