Bernardina Brito acusa David Diamond: «Está mais uma vez a tentar queimar-me»

No Dilema, o Renato desafia os concorrentes a testar a sua capacidade de telepatia. De costas um para o outro, a Bernardina e o Diogo respondem quem é, para o concorrente, o colega mais irritante. A Bernardina escreve o nome do David e o Diogo revela que é a Daniela. O Diogo afirma que no David vê apenas estratégia de jogo, já na Daniela, vê maldade. O David intervém, não concordando que a Bernardina tenha destacado o seu nome, quando é bastante próximo do Diogo e sabe que o concorrente tem conflitos com a Daniela. A Bernardina tenta justificar-se, mas o David corta-lhe sempre a palavra. Os dois concorrentes voltam a discutir de forma acesa.