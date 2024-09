Bernardina Brito admite que nunca esperou ganhar o Dilema: «O David Diamond era o motor do jogo»

No «Goucha», recebemos Bernardina Brito, a finalista que conquistou o segundo lugar do «Dilema». Revemos as imagens da última gala do «Dilema», em que Bernardina disputou os últimos dois lugares com David Diamond. Questionada por Goucha sobre se alguma vez pensou em ganhar o programa, Bernardina afirma que não e comenta a postura do vencedor no jogo. Faz um balanço da sua participação no jogo e fala-nos do seu crescimento enquanto pessoa. Desde o seu início nos reality shows até agora. A nossa convidada recorda as saudades dos filhos.