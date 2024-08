Bernardina Brito atinge limite e desaba: «Estou aqui a assistir a injustiças atrás de injustiças»

No Dilema, Bibi mostra-se muito abatida no sofá e Xana e Rosa Bela tentam que a concorrente desabafe. Bibi comenta entre dentes que existe muita injustiça na Casa e que receia que isso lhe traga um lado negro seu que não quer mostrar. Relata que tem muita coisa entalada e que o corpo já começa a dar sinais de cansaço. A concorrente acaba por se emocionar quando se lembra que tem tanta coisa boa lá fora. Marie conforta Bibi com um abraço e Bernardina diz que é duro estar permanentemente a assistir a injustiças, dando a entender que se refere a David Diamond. Marie diz a Bibi que foi muito bom ela ter entrado na casa porque foi um gosto enorme tê-la conhecido, uma vez que ela tem um coração muito puro. Rosa Bela aconselha Bibi a não guardar tudo para si e a deitar cá fora para não chegar ao limite e Xana comenta que está tudo a chegar ao limite. Bibi afirma que se fosse lá fora resolveria a questão com um atropelamento. Mais tarde, Rosa Bela comenta com Igor que é terrível o que está a acontecer e Igor, referindo-se a David Diamond, diz que as atitudes do colega se estão a tornar muito infantis e imita alguns comportamentos recentes do concorrente.