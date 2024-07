Bernardina Brito desabafa: «Tenho-me sentido estranha...»

No Dilema, à beira da piscina, Bernardina confessa a Daniela que anda a sentir-se estranha. Daniela tenta perceber o porquê e a concorrente confessa que não está a identificar-se com o programa. Daniela sente que o valor entre as duas equipas já está bastante diferente. Bibi concorda e assume que anda a questionar-se se valerá a pena esforçar-se tanto nas provas, para depois não ser a sua equipa a chegar à final. Bernardina confessa que ainda não conseguiu desligar-se da sua vida "lá de fora". Daniela entende a concorrente, pois na sua opinião, quando são mais jovens "o risco" faz mais sentido, principalmente quando se tem a vida organizada "lá fora". Bibi explica que olha para "a malta mais jovem" e vê que estão "excitados", tal como ela própria há uns anos atrás, mas que agora já não se identifica. Admite que por vezes questiona-se "será que estou no sítio certo?". Daniela ri-se e responde "estás é a ficar adulta". A dançarina acha que faz parte e é normal não terem sempre a mesma energia, tal como é normal não verem a vida sempre da mesma forma. Bernardina relembra que a última vez em que participou num reality, foi em 2021, altura em que estavam fechados em casa, por causa da pandemia, portanto sabia como é que era a vida dos filhos, ao contrário deste momento. Bibi diz que não sabe onde é que eles estão e que isso mexe consigo, pois sempre foi o "membro controlador e organizador da família". A concorrente acaba por se emocionar e Daniela abraça-a. Bernardina admite sentir falta de organizar a roupa dos filhos, preparar a lancheira. Daniela tenta tranquilizá-la e a concorrente atira "eu até sinto saudades de dobrar cuecas e boxers de criança". Daniela brinca e responde "isso é porque tu fazes isso aqui todos os dias", fazendo com que a colega se ria. Bernardina confessa que nunca imaginou que isto lhe pudesse acontecer (ter saudades de dobrar cuecas de crianças). Daniela explica que, por vezes, chegam a pontos da vida em que certas coisas já não fazem tanto sentido como outrora, pois vão amadurecendo. Ainda assim, Bernardina garante que não vai desistir, por mais frágil que esteja, até porque custou-lhe convencer os filhos e o "dizer adeus".