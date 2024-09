Bernardina Brito e o filho Kévim protagonizam momentos comoventes em direto - Veja a conversa completa

Recebemos Bernardina Brito, que ficou em segundo lugar com 31% dos votos do público no «Dilema». A ex-concorrente faz um balanço da sua participação. No final do programa, recebemos em estúdio o filho Kévim. Ambos protagonizam momentos de 'derreter' o coração. Um conversa imperdível e cheia de emoções!