Bernardina Brito: «Enquanto estiver cá o pai e o Diogo, a Mafalda não se vai revelar»

No Dilema, a atividade continua e o David atribui o super-poder do Dilema à Mafalda, por ser a grande jogadora da casa, no entanto aconselha-a a jogar mais pois tem capacidade de vencer o programa, nomeadamente vencê-lo a ele. A Marie atira que dá muito jeito ter familiares na casa e, depois de confrontada pela Mafalda, a influencer defende que o pai e a filha são jogadores individuais ou jogam juntos quando lhes convém. A Bernardina condena o David por não assumir que a Mafalda é melhor jogadora, quando momentos antes, disse que a filha tinha capacidade para o vencer no jogo.