Bernardina Brito fala sobre David Diamond: «Não lhe tenho ódio, mas não sei se quero propriamente dar-lhe um abraço»

Bernardina Brito surpreendeu todos ao marcar presença na plateia do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente de vários realitys da TVI revelou estar a apoiar a amiga Daniela Santos, que conheceu durante a participação no 'Dilema'. Bernardina fez ainda declarações inéditas acerca da relação com David Diamond após saída do Dilema e polémicas.