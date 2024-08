Bernardina Brito faz agradecimento a David Maurício e relembra momento polémico no Big Brother 2024: «Soube separar as coisas»

Durante o Especial, Bernardina Brito faz agradecimento a David Maurício e relembra momento polémico no Big Brother 2024. No outro reality, Bernardia foi convidada e retirou a possibilidade de David ir à final, impedido-o de ter acesso ao passaporte. No Dilema, a concorrente afirma que o capitão soube separar as coisas.