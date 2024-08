Bernardina Brito implacável com David Diamond: «É mesmo muito mau a analisar o jogo»

No Dilema, o David acredita que a Bernardina podia ter aproveitado o facto de ele dizer que está parada no jogo para se fazer ouvir. A nortenha contesta que joga, ainda que o David não o reconheça e acusa-o de ser uma cópia de outros concorrentes. Os dois concorrentes acabam por discutir de forma acesa e o David atira que a Bernardina finalmente saiu do seu canto e começou a revelar-se. O David repete insistentemente que joga com verdade, respeito e educação e o Igor, que assiste a todo o confronto, compara o discurso do concorrente ao de um ditador.