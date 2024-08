Bernardina Brito mina opinião do grupo contra Daniela Santos? Saiba tudo aqui!

No Dilema, Bernardina Brito continua empenhada em convencer os colegas de que está desiludida com Daniela Santos. A nortenha insiste na mentira de que Daniela lhe atribuiu uma imunidade por jogo. Diana Lucas insiste que Daniela gosta mesmo de Bernardina e, em depoimento, a cantora acredita que Diogo é o ponto de discórdia entre as duas concorrentes. Bernardina segue com o desafio, questionando a sua amizade com Daniela em frente a Marie, Rosa e ao Nelson. Será bem-sucedida?