Bernardina Brito não vai sair do Dilema de mãos a abanar. Saiba o que a concorrente arrecadou

No Dilema, Bernardina comenta que vai ficar com as pastilhas para a máquina que sobraram do programa. A concorrente faz um anúncio publicitário a elogiar as pastilhas para a máquina. David ouve o segmento publicitário e pede uma pastilha a Bernardina, já que tem que lavar as suas sapatilhas, Bernardina é generosa e cede uma pastilha ao colega. Já no quarto, Bernardina guarda as caixas das patilhas para a máquina e mostra tudo o que foi arrecadando. No jardim, Daniela faz o seu habitual monólogo, onde comenta a postura de David, a sua má conduta e a postura do concorrente. Daniela avisa, o karma não tarda. No quarto, Bernardina apela ao marido para que não compre nenhum daqueles produtos pois estão caros e a concorrente vai com a mala carregada.