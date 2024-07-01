Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Ao Minuto

Ontem às 22:51
Momento único! Afonso Leitão incrédulo com surpresa de Catarina Miranda: «Estou sem palavras»
06:49

Ontem às 22:34
Catarina Miranda foi bem-sucedida num desafio e conquistou uma surpresa para Afonso Leitão
08:52

Ontem às 22:28
«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

Ontem às 22:21
Jéssica Vieira critica escolha de Afonso Leitão: «Para mim foi injusto»
07:47

Ontem às 21:20
Depois de grande discussão, Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto em direto
06:37

Ontem às 19:54
Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão
03:23

Ontem às 19:51
Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage
04:31

Ontem às 19:50
Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta
02:09

Ontem às 19:41
Clima de tensão na tarefa semanal: Viriato Quintela recusa participar e Afonso Leitão é criticado pela aposta total
04:58

Ontem às 19:41
Catarina Miranda desiste novamente da prova e Afonso acusa sabotagem: «Escusas de me olhar de cima a baixo»
03:07

Ontem às 19:28
Afonso Leitão choca os colegas com decisão ousada!
04:27

Ontem às 19:19
Viriato Quintela reage a escolha de Afonso Leitão: «Uma farça»
02:41

Ontem às 19:00
Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

Ontem às 18:52
Tensão no Big Brother: Catarina Miranda confronta Viriato Quintela sobre nomeações
04:07

Ontem às 18:45
Afonso Leitão não dirige a palavra a Catraina Miranda: Veja a reação
02:44

Ontem às 18:44
Catarina Miranda exclui Ana Duarte de dinâmica e acusa Bruna de estar manipulada
04:02

Ontem às 18:32
Catarina Miranda não quer beijos de Afonso? «Pode ter aí alguma infeção...»
03:22

Ontem às 17:29
Ana Duarte zangada com atitude de Bruna? «Tu estiveste calada e eu é que tive de dizer»
12:49

Descrição

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

No Big Brother Verão, vive-se uma cadeira quente muito agitada, com Afonso e Viriato a protagonizaram uma discussão cheia de gritos.  Viriato insiste que quer saber a opinião de Afonso sobre o aborto e o ex-paraquedista defende que o ator não se posicionou como devia. Os dois gritam tanto um com o outro que o Big Brother é obrigado a tomar a palavra para repor a ordem e acabar com a gritaria.

Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Big Brother Ao Minuto.

25 ago, 01:50
Mais Vistos

05:44

Big Brother
25 ago, 01:50
1

Bárbara Parada reage à vitória de Inês Morais e lança farpa: «Se fosse um homem já sabiam que me ia fazer ao bife»

Big Brother
1 jul 2024, 09:42
2

Rosa Bela e Carlos Areia: As fotos de um amor que ultrapassa todas as barreiras

Big Brother
10 abr, 12:00
3
EM DESTAQUE

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Big Brother
11 ago, 15:30

Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

Big Brother
16 ago, 12:41

Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

Big Brother
16 ago, 11:12

A declaração inesperada que Francisco Monteiro fez a Bárbara Parada em pleno direto

Big Brother
22 jun, 23:48
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

Big Brother
15 ago, 12:33
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Big Brother
15 ago, 16:31
