Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

No Big Brother Verão, vive-se uma cadeira quente muito agitada, com Afonso e Viriato a protagonizaram uma discussão cheia de gritos. Viriato insiste que quer saber a opinião de Afonso sobre o aborto e o ex-paraquedista defende que o ator não se posicionou como devia. Os dois gritam tanto um com o outro que o Big Brother é obrigado a tomar a palavra para repor a ordem e acabar com a gritaria.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
