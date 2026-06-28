Bom humor e falta de talento para marcar golos: Descubra tudo sobre o concorrente Afonso

No Big Brother Verão, Afonso já foi futebolista, mas prepara-se para iniciar uma nova etapa profissional na área da soldadura. Vaidoso, confiante e assumidamente conquistador, garante que a conversa é a sua melhor arma. Afirma não ter medo de dizer o que pensa, mesmo quando não domina os temas. Acredita que merece uma oportunidade para mostrar quem realmente é.