Boris tem entrada deslumbrante: o mergulhador surpreende com revelações do passado

No Big Brother Verão, Boris é mergulhador profissional, trabalha em operações subaquáticas de alto risco em barragens, navios e obras marítimas. Casado quase há 20 anos e pai de dois filhos, define-se como extrovertido, frontal e extremamente competitivo. Garante que não vem para o Big Brother fazer figuração e promete dar que falar. Fique a conhecê-lo melhor.