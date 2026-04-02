Briga explosiva na casa. Diogo e Eva discutem após noite com Ariana: «Traíste-me!»

No Secret Story 10, Diogo volta a procurar Eva, mas a ex-namorada não se mostra recetiva a conversar. O concorrente acusa-a de se fazer de vítima, garantindo que continuará a respeitá-la, enquanto Eva rejeita as suas palavras. A tensão aumenta quando Diogo insiste que pode deitar-se onde quiser, lembrando que o problema de Eva é por ele ter ido para a cama da Ariana.

Furiosa, Eva defende-se e afirma que Ariana não é uma pessoa qualquer, insistindo que o gesto de Diogo foi uma falta de respeito e acusando-o de mentir constantemente. Irritado, Diogo sugere que Eva peça a sua saída da casa, ao que a concorrente responde que não fica feliz com este fim, mas que a traição partiu dele. A discussão intensifica-se até que Diogo decide virar costas, afirmando que não quer falar da vida pessoal dos dois, deixando o clima extremamente tenso na casa.