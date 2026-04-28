Brincadeira gera bate-boca entre Afonso e Marisa Susana

O “Barbacena” voltou a marcar presença na Casa, desta vez com Flávia a lançar rimas dirigidas a João Ricardo e Leandro, num momento que pretendia ser de descontração e humor.

No entanto, a brincadeira não agradou a todos. Ariana, Juliana e Diogo Afonso mostraram-se críticos, comentando que a dinâmica não teve piada nenhuma e que não lhes arrancou qualquer reação positiva.

Afonso revelou ainda que Flávia estaria prestes a “lançar um grande estrondo”, mas acabou por não o fazer, referindo que o ambiente estava muito animado. Já Marisa Susana não poupou nas palavras e atirou que o colega “já perdeu a piada”, o que acabou por originar um pequeno bate-boca entre os dois.

