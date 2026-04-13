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Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

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