Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

Há 5 min
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa
02:24

Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa

Há 5 min
Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Há 11 min
Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado
02:23

Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado

Há 13 min
Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Há 15 min
Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa
03:49

Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa

Há 31 min
Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto
02:51

Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto

Há 34 min
Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito
06:02

Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito

Há 37 min
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Há 42 min
Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»
03:15

Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»

Há 48 min
Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo
03:34

Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo

Há 1h e 0min
Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Há 1h e 16min
A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico
05:06

A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico

Há 1h e 24min
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Há 1h e 40min
Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso
02:29

Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso

Há 1h e 44min
Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Polémica! Depois de desistir do Secret Story 9, Bruno recebe provocação mordaz de ex-concorrente

Há 2h e 24min
Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa
04:34

Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa

Há 2h e 28min
Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso
02:41

Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso

Há 2h e 32min
Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»
02:26

Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

No Secret Story, Bruno desistiu do programa. A decisão gerou lágrimas entre todos os concorrentes... Até de quem menos se esperava!

Recorde o que aconteceu:

Assim que termina o Especial do Secret Story 9, Dylan e Bruno mostram forte indignação com a sanção aplicada. Revoltados, afirmam que Pedro e Leandro “podem fazer e dizer o que querem” sem consequências, acentuando o clima de injustiça dentro da casa.

O ambiente mantém-se tenso com o passar do tempo e Dylan volta a insistir na ideia de abandonar o programa. Bruno mostra-se alinhado com a decisão e Dylan chega mesmo a sugerir que ambos desistam juntos, de mão dada, criando um momento inédito no formato.

No quarto, as críticas prosseguem e Pedro recorda o confronto recente com Dylan. Liliana considera que os comportamentos de Bruno e Dylan não vão mudar, enquanto Leandro e Fábio aconselham a colega a evitar “meter mais lenha na fogueira”.

No confessionário, Dylan e Bruno mostram-se firmes e irredutíveis quanto à intenção de abandonar o jogo, aumentando a incerteza sobre o futuro dos dois concorrentes dentro da casa.

O Especial desta segunda-feira ficou marcado por uma sanção da Voz a Bruno e Dylan, que deixou os concorrentes completamente perturbados, levando-os a ter uma reação que pode deitar tudo a perder, a um mês da grande final. 

Tudo aconteceu após confrontos de Dylan e Bruno com Pedro, mas também com Leandro. Bruno disse palavras menos bonitas a Pedro, já Dylan foi mais longe e aproximou-se do concorrente nariz com nariz, com o pior a não acontecer por um triz. 

Analisando todas as imagens, a Voz decidiu sancionar Bruno e Dylan com uma nomeação direta a cada um, caso não sejam expulsos no próximo domingo, uma vez que estão ambos nomeados esta semana e em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. 

«O que disseram, a forma como reagiram, é completamente inaceitável dentro desta casa, não tenho como não sancionar-vos. Caso não sejam expulsos no próximo domingo, ficam automaticamente nomeados para a próxima semana», disse a Voz, deixando também um aviso a todos os concorrentes. 

Após a emissão, Bruno e Dylan não calaram a revolta e tiveram uma reação explosiva, com Dylan a dar um pontapé numa das cadeiras do jardim, visivelmente exaltado por considerar que são sempre os mesmos a ser repreendidos e sancionados. Também Bruno se mostrou indignado e os dois ameaçaram desistir em conjunto.

«Queres dar a mão e vamos os dois embora de mão dada? Eu secalhar fazia isso», disse Dylan. Bruno não hesitou em apoiar o amigo: «Então bora, eu vou». Dylan acrescentou: «Vamos os dois agora ao confessionário e dizemos à Voz». 

Ontem às 22:05
