Bruno no centro da polémica. O concorrente recusa-se a lavar a louça e a confusão instala-se

No Secret Story - Desafio Final, Leandro vai ao encontro da Guia da Semana, de Sara, e reclama da situação da loiça. Sara explica para o colega ir falar com o assistente da tarefa pois está de férias. Reforça que seria incoerente da parte dela começar agora a fazer tarefas e justifica que Bruno lhe pediu para fazer a seu tempo, por isso está a respeitar. Leandro crítica postura de Sara e reforça que queria tanto ser Guia para este desfecho miserável. Depois, Sara pergunta a Bruno por que é que não vai lavar a loiça e o colega diz que está muito cansado porque trabalhou muito estas semanas e refere que não é nenhum otário já que a concorrente está a colocar em causa a sua genuinidade e a sua saúde. Sara e João Ricardo acabam por ir arrumar a Cozinha. Bruno passa e Sara de forma irónica, diz para o concorrente ir descansar, mas para fumar menos. Os dois entram numa forte picardia.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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