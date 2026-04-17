Cabisbaixa, Liliana desabafa agarrada a objeto da filha: «Espero que tenhas orgulho em mim»

No Secret Story 10, Liliana agarra-se a um boneco da filha e desabafa. A concorrente mostra-se triste e assume uma conversa que teve com a filha antes de entrar na casa mais vigiada do país. Liliana revela ainda que nunca pensou ter mesmo a casa toda contra ela.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10