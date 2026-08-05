Café no centro da polémica. Sara não cala a revolta e a discussão escala: «Mas estamos a onde?»

No Big Brother Verão, Sara passa-se com os colegas que esconderem as cápsulas de café. Segundo a concorrente, é uma grande falta de respeito e não faz sentido algum esconder algo que é do direito de todos. A discussão escala e Sara ameaça começar a esconder o leite.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16