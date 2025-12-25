Ao Minuto

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»
02:28

Há 5 min
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
03:17

Há 8 min
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»
03:03

Há 10 min
Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Há 11 min
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas
02:56

Há 14 min
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»
01:47

Há 16 min
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
04:24

Há 21 min
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver
01:55

Há 1h e 56min
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
01:16

Há 2h e 0min
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
01:27

Há 2h e 1min
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
01:24

Há 2h e 5min
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente
01:50

Há 2h e 18min
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera
02:35

Há 2h e 36min
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.
02:55

Há 2h e 44min
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»
02:52

Há 2h e 49min
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

Há 2h e 52min
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»
01:01

Há 2h e 59min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

No Secret Story 9, Liliana e Pedro entram em discussão depois de uma dinâmica natalícia. Os concorrentes trocam duras acusações. Veja tudo.

Há 3h e 14min
