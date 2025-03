Camas de solteiro e de casal... Veja onde vão viver, comer e dormir os candidatos a concorrente do Big Brother

No ano em que o Big Brother celebra 25 anos em Portugal, a nova edição arranca com um desafio inédito. Antes da grande estreia do reality, quatro candidatos entram numa casa especial, mas apenas um conquistará um lugar definitivo no reality. Durante 48 horas, os candidatos enfrentarão a sua primeira prova de resistência, testando a sua capacidade de adaptação e convivência. O público terá o poder absoluto de decidir que concorrente merece entrar oficialmente no jogo.

Mas as surpresas não ficam por aqui! Pela primeira vez, será possível acompanhar esta ação ao vivo no UBBO. Para isso, basta descolocar-se a este shopping, em Lisboa, para ver os concorrentes de perto, seguir as suas estratégias e sentir toda a tensão da competição.

Maria Botelho Moniz lidera esta emissão especial e mostra pela primeira vez a casa onde estarão alojados os concorrentes durante esta experiência.