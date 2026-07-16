Cansado dos "bitaites" de Raquel, Nuno atira: «Não és tu que me vais dar conselhos»

No Big Brother Verão, Nuno, Raquel, Afonso e Boris foram tomar o pequeno-almoço especial e o assunto da "relação" voltou à tona. A discussão escalou e trocas de acusações foram feitas. Raquel lança indireta a Nuno e o concorrente perde a paciência. Veja tudo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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