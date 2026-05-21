Caos instalado. Bruno interrompe "concerto" de Flávia e Leandro e a concorrente não acha piada

No Secret Story - Desafio Final, Flávia e Leandro cantam muito divertidos na Sala até que são interrompidos pelo Guia da Semana, Bruno, que ordena Flávia a arrumar a sua roupa na Casa de Banho. Enquanto arruma, Flávia questiona se lhe podem dizer onde é que as coisas estão desarrumadas. Leandro diz a Bruno que quem está a fazer melhor a tarefa esta semana é ele próprio e Flávia atira "não fazes nada". Por fim, Flávia afirma que a Casa não pode ser só discussão, apesar de gostar “de um bom babado”. Acrescenta ainda que adora diversão.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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