Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

No Desafio Final, João Ricardo admitiu no confessionário que ia expor uma estratégia de Liliana e Leandro para "arrasar" Pedro Jorge. O concorrente fá-lo durante as nomeações na sala e as reações são de exaltação no momento. Gritos e acusações fizeram-se sentir na casa e Ana foi das concorrentes que mais se passou perante o que ouviu.