No Desafio Final, João Ricardo admitiu no confessionário que ia expor uma estratégia de Liliana e Leandro para "arrasar" Pedro Jorge. O concorrente fá-lo durante as nomeações na sala e as reações são de exaltação no momento. Gritos e acusações fizeram-se sentir na casa e Ana foi das concorrentes que mais se passou perante o que ouviu.
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Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
Há 1h e 58min
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Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
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«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
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Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
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A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final
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«Galaste-me na primeira gala»: João Ricardo e Sara em clima de "romance"
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Amor no ar? João Ricardo é «encostado» à parede e admite: «Leão com leoa não dá»
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Marisa Susana conquista uma vantagem. E a reação não correspondeu às expectativas da Voz
Há 3h e 25min
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Hilariante. Gangue dos Frescos é posto à prova e nada corre como o esperado
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«A Marisa Susana mexe com o Pedro Jorge?»: Resposta polémica da concorrente dá que falar
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Pedro Jorge é implacável com Marisa Susana e Leandro: «Estou de camarote a ver a queda»
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Bate boca intenso. Leandro implacável com João Ricardo: «É um jogador oportunista»
Ontem às 22:46
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«É realmente um milagre estares aqui»: Liliana "devora" Ana com o próprio segredo
Ontem às 22:38
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Fábio fala sobre relação de Liliana com o ex-noivo: «Tinha uma relação tóxica com um miúdo. Agora tem uma relação saudável com um homem»
Ontem às 22:33
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Decisão tomada. Este concorrente começa a gala com uma nomeação direta
Ontem às 22:24
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«Não tinha tempo para o cão, mas tem tempo para o desafio final»: Liliana "arrasa" Pedro e esta é a reação do concorrente
Ontem às 22:09
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Afonso não escapou às "farpas" de Liliana: «Não sabia que a Catarina estava cá»
Ontem às 22:09
04:47
Sem papas na língua, Liliana entrou no Desafio Final a "arrasar" tudo e todos. E nada ficou por dizer
Ontem às 22:08
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Liliana está de volta à casa mais vigiada do país. E promete um jogo diferente
Ontem às 21:51
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Como nos bons velhos tempos! Este é o genérico do Desafio Final
Ontem às 21:45
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Afonso «encosta» Sara à parede sobre a possibilidade de Hugo entrar no Desafio Final. Esta é a resposta da concorrente
Ontem às 01:56
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Concorrentes comentam possíveis entradas para o Desafio Final: «Eu não me ia dar nada bem com ela»
Ontem às 01:52
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Depois da conversa subir de tom, Ana justifica-se a Ariana e não deixa nada por dizer
2 mai, 23:02
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Ariana não cala a revolta perante a conversa polémica sobre o "triângulo"
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Casou sozinha mas teve direito a noite de núpcias. Marisa Susana deixa os colegas de queixo caído
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«Estou farta»: Ariana não esconde a revolta e atira em todas as direções
2 mai, 17:59
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Greve na casa. Leomarte passa-se com os colegas e ninguém deixa nada por dizer
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O amor está no ar? Flávia e Luzia fazem de casamenteiras e tentam juntar estes concorrentes
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João Ricardo «encosta» Marisa Susana à parede em relação a Leandro e Pedro. As respostas podem surpreender
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A ferver. Afonso é implacável com Juliana e Marisa Susana mas as concorrentes não se deixam ficar
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Ariana passa-se com Daniela e o motivo é a "falta de comida". A concorrente não deixa nada por dizer
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Bruno faz um pedido de desculpa aos colegas e a confusão instala-se na casa
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Ariana admite que "vai perder a paciência" com esta concorrente. E não deixa nada por dizer
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Afonso acusa João Ricardo de manipular os concorrentes: «Metem-no num pedestal que não lhe pertence»
30 abr, 12:24
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A ferver. Afonso "arrasa" Marisa Susana: «Estás aqui a nanar»
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Caos instalado na casa. Ana não poupa as acusações a Marisa Susana
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Problema de interpretação leva João Ricardo a provocar Diana Dora
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Sara não poupa as críticas a Luzia e a concorrente passa-se: «Todos podem trazer assuntos de fora e eu não?»
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Ariana e Sara unem-se e confrontam Luzia. Esta é a resposta da concorrente
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De antagonistas a amigos? Leandro e Afonso mais próximos do que nunca
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Ariana questiona Pedro Jorge sobre a história de amor com Marisa Pires. O concorrente esclarece tudo
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Pedro Jorge e Marisa Susana discutem aos altos berros pela manhã. Flávia é "obrigada" a intervir
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Inédito. Pedro Jorge e Marisa Susana dormem juntos na mesma cama
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Terapia no Desafio Final? Luzia tenta resolver o problema entre Pedro Jorge e Marisa Susana
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Plano de "milhões". Marisa Susana e Pedro Jorge têm que dormir juntos e o clima ferve
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Mistério da louça lavada. Flávia e Marisa Susana intrigadas e o momento é de chorar a rir
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Hilariante. Leomarte e Leandro protagonizam a "discussão" mais cómica do Desafio Final
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Afonso e João Ricardo na mira dos concorrentes: «Desprezo»
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Flávia «encosta» Pedro Jorge à parede com pergunta de peso e o concorrente responde: «É uma luta de egos»
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A ferver. João Ricardo e Afonso "apertam" com Leomarte a propósito das nomeações
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Quem vai à festa? Marisa Susana protagoniza momento épico: «Ele não vai a lado nenhum sem mim»
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Sara abre o coração para falar sobre Hugo e não esconde a desilusão: «A insinuar que eu não valia a pena...»
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Diana Dora faz revelação inesperada sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda: «Eu era...»
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Os mais rápidos vencem. Três concorrentes conquistam um privilégio
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João Ricardo ataca Afonso Leitão. E envolve Catarina Miranda
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