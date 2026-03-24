Casa em choque! Segredo de Eva é revelado e João não deixa nada por dizer: «Sinto-me traído»

No Secret Story 10, após o segredo de Eva ser revelado, toda a casa continua em choque… Ricardo João conforta Diogo que, no confessionário, quebra. Eva garante que vai arcar com as consequências e, em confessionário, a Jéssica comenta que a concorrente e Diogo levaram o jogo demasiado a sério, como se as pessoas fossem robôs. Sara condena a forma como Eva e Diogo não foram empáticos com Ariana e o concorrente conta que disse toda a verdade, só não revelou que a namorada estava na casa. João acaba por abandonar a sala bastante abalado, confessando à Voz que se sentiu ingénuo e traído. Já Sara, mostra-se chocada com a postura de Eva por compactuar com o facto de se usar Ariana apenas por jogo.

