Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa

Há 1h e 53min
Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um
05:12

Emoções à flor da pele: Marisa e Pedro em lágrimas e o motivo comove qualquer um

Há 1h e 55min
Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas
05:33

Casal num pranto: Pedro Jorge soluça e Marisa fica lavada em lágrimas

Há 1h e 57min
Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar
08:46

Inédito: Pedro Jorge discute com Marisa e acaba a chorar

Há 2h e 12min
Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 2h e 27min
Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição
02:18

Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição

Há 2h e 32min
O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?
05:27

O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?

Há 2h e 37min
Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»
07:14

Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»

Há 2h e 44min
Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?
02:33

Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?

Há 2h e 47min
Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa
00:17

Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa

Ontem às 20:39
Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»
02:48

Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»

Ontem às 20:31
Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»
05:49

Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»

Ontem às 19:59
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

Ontem às 19:53
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

Ontem às 19:46
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

Ontem às 19:33
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

Ontem às 19:22
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

Ontem às 19:14
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Ontem às 19:04
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa

No Extra do Secret Story, vemos imagens de Marisa a falar com Inês sobre o facto de ter precisado de mudar muitas vezes ao longo do jogo e o nome de Bruna é mencionado. Marisa diz que no início Pedro a avisou para ouvir a Bruna, mas depois, tanto Pedro como Marisa Susana foram contra a concorrente. E basicamente diz que sempre teve um "jogo diferente" do de Pedro. Depois, Pedro confronta a mulher sobre essa conversa e fica chateado. 

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9 

11 dez, 23:37
