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Acompanhe ao minuto
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Descrição

Casou sozinha mas teve direito a noite de núpcias. Marisa Susana deixa os colegas de queixo caído

No Desafio Final, algumas concorrentes quiseram saber a história por detrás do segredo de Marisa Susana: «Casei sozinha». A concorrente contou algumas situações que viveu até ter tomado essa decisão, bem como abriu o coração para falar de alguns romances antigos. A concorrente acabou por contar também a história hilariante da sua noite de núpcias.

Há três nomeados em risco de expulsão já neste domingo. Vote para salvar no seu concorrente preferido:

Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Desafio Final! 

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