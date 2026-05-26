Ao Minuto

Há 30 min
Catarina Miranda apaga comunicado sobre fim do namoro com Afonso Leitão. Eis os novos desenvolvimentos 

Catarina Miranda apaga comunicado sobre fim do namoro com Afonso Leitão. Eis os novos desenvolvimentos 

Há 33 min
Sara não tem "papas na língua" e critica duramente Liliana. Leva resposta e Catarina mete-se na conversa
10:22

Sara não tem "papas na língua" e critica duramente Liliana. Leva resposta e Catarina mete-se na conversa

Há 38 min
João Ricardo tem muito a dizer em relação a Pedro Jorge. E a confusão instala-se na casa
03:14

João Ricardo tem muito a dizer em relação a Pedro Jorge. E a confusão instala-se na casa

Há 44 min
Catarina "arrasa" Sara e Flávia e volta a trazer assuntos do Secret Story 10. Pedro Jorge passa-se com essa atitude
05:20

Catarina "arrasa" Sara e Flávia e volta a trazer assuntos do Secret Story 10. Pedro Jorge passa-se com essa atitude

Há 50 min
Afonso como nunca antes visto. O concorrente exalta-se com Leandro e a conversa sobe de tom
05:41

Afonso como nunca antes visto. O concorrente exalta-se com Leandro e a conversa sobe de tom

Há 51 min
Cristina Ferreira revela informações privilegiadas. Foi isto que levou Catarina Miranda a terminar relação com Afonso Leitão

Cristina Ferreira revela informações privilegiadas. Foi isto que levou Catarina Miranda a terminar relação com Afonso Leitão

Há 57 min
Clima quente. Marisa Susana e Liliana envolvem-se numa discussão acesa
06:45

Clima quente. Marisa Susana e Liliana envolvem-se numa discussão acesa

Há 1h e 0min
Acusações mútuas. Afonso e Catarina de "costas voltadas"
03:04

Acusações mútuas. Afonso e Catarina de "costas voltadas"

Há 1h e 22min
Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

Há 1h e 27min
A ferver. Flávia passa-se logo pela manhã: «Roubaram-me»
02:37

A ferver. Flávia passa-se logo pela manhã: «Roubaram-me»

Há 1h e 32min
Pista nova na casa. Concorrentes correm e encontram objetos surpreendentes
01:25

Pista nova na casa. Concorrentes correm e encontram objetos surpreendentes

Há 1h e 56min
Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final

Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final

Há 2h e 11min
Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»

Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»

Há 2h e 13min
Pressentimento? Casa acorda com musica romântica, mas Afonso mostra-se em baixo
02:33

Pressentimento? Casa acorda com musica romântica, mas Afonso mostra-se em baixo

Há 2h e 17min
Casa acorda com música romântica sem saber o que aconteceu cá fora com o namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão
04:22

Casa acorda com música romântica sem saber o que aconteceu cá fora com o namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Há 2h e 47min
Reviravolta na vida de ex-Big Brother: vai ser pai aos 51 anos e já se sabe o sexo do bebe

Reviravolta na vida de ex-Big Brother: vai ser pai aos 51 anos e já se sabe o sexo do bebe

Hoje às 01:29
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

Hoje às 01:17
Decisão polémica. Flávia escolhe "beijar" Pedro Jorge e as reações deram o que falar
02:20

Decisão polémica. Flávia escolhe "beijar" Pedro Jorge e as reações deram o que falar

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Catarina "arrasa" Sara e Flávia e volta a trazer assuntos do Secret Story 10. Pedro Jorge passa-se com essa atitude

No Secret Story - Desafio Final, Catarina não cala a revolta com as atitudes de Sara no Secret Story 10. Flávia entra em defesa de Sara e Catarina "perde a cabeça" com a concorrente. Pedro Jorge intervém e pede a Catarina que fale apenas do que se passa no programa em que se encontram.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

Há 44 min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Bomba. Catarina Miranda "vira costas" ao namorado e retira o apoio: «Não apoio alguém que me desrespeitou…»

Big Brother
Há 2h e 11min
1

Fim da relação? Catarina Miranda justifica decisão de deixar de apoiar Afonso Leitão no Secret Story - Desafio Final

Big Brother
Há 1h e 56min
2

Do reality para a vida. Esta vencedora do Big Brother fez quilómetros para estar presente na graduação do namorado

Big Brother
Ontem às 18:30
3

Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

Big Brother
Ontem às 17:07
4

Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

Big Brother
Há 1h e 22min
5

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

Ontem às 17:12
6
02:20

Decisão polémica. Flávia escolhe "beijar" Pedro Jorge e as reações deram o que falar

Secret Story
Hoje às 01:17
7
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

Secret Story
Hoje às 01:29
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

20 mai, 19:10

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

20 mai, 18:24

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

21 mai, 18:28

O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

20 mai, 16:00

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

21 mai, 17:42

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51