Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Ontem às 22:48
Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial
02:48

02:48

Clima quente. Afonso Leitão 'atira-se' a Catarina Miranda depois do Especial

Ontem às 22:24
Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato
02:05

02:05

Afonso Leitão fica em choque com novo corte de cabelo feito por Viriato

Ontem às 22:15
Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»
01:08

01:08

Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»

Ontem às 22:13
Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas
03:25

03:25

Não é só Jéssica quem chora com palavras de Afonso, Catarina Miranda também fica em lágrimas

Ontem às 22:12
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
03:32

03:32

Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas

Ontem às 22:05
Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...»
03:36

03:36

Afonso Leitão revela doença: «Fui diagnosticado com...»

Ontem às 22:00
Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa
03:33

03:33

Afonso Leitão abre a cápsula do tempo e fala sobre a vida na tropa

Ontem às 21:53
Catarina Miranda sem dó nem piedade de Jéssica: «Ela é a coitadinha deste reality. A sofrida»
06:28

06:28

Catarina Miranda sem dó nem piedade de Jéssica: «Ela é a coitadinha deste reality. A sofrida»

Ontem às 20:43
Onde ele vai, ela vai também. Catarina Miranda atrás de Afonso Leitão: «Estou sem paciência»
03:45

03:45

Onde ele vai, ela vai também. Catarina Miranda atrás de Afonso Leitão: «Estou sem paciência»

Ontem às 20:39
Catarina Miranda não sabe fazer canja? Afonso revolta-se com a cozinheira
03:25

03:25

Catarina Miranda não sabe fazer canja? Afonso revolta-se com a cozinheira

Ontem às 19:55
Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito
03:02

03:02

Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito

Ontem às 19:50
Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda
02:19

02:19

Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda

Ontem às 19:47
Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres»
01:47

01:47

Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres»

Ontem às 19:39
Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso»
03:07

03:07

Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso»

Ontem às 19:28
«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda
06:25

06:25

«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em 'pratos limpos' com Catarina Miranda

Ontem às 19:21
«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes
08:13

08:13

«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes

Ontem às 19:03
Mafalda Diamond mostra vídeo hilariante das férias com Diogo Marcelino

Mafalda Diamond mostra vídeo hilariante das férias com Diogo Marcelino

Ontem às 18:48
Discussão em direto. Adriano Martins contra Daniela Santos
02:06

02:06

Discussão em direto. Adriano Martins contra Daniela Santos

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

No Big Brother Verão, Viriato Quintela foi chamado para uma nova dinâmica especial: a apresentação de um podcast intitulado 'Oh, filhos, falem'. Os concorrentes teriam de vender uma ideia, ainda que não acreditassem nela a 100%. Entre os convidados esteve Catarina Miranda, que não deixou o momento passar em branco e acabou por lançar uma afirmação surpreendente sobre o seu aliado. A concorrente garantiu que, apesar da proximidade, jamais lhe daria o primeiro lugar no programa.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

8 set, 15:16
03:37

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Big Brother
8 set, 15:16

Big Brother
8 set, 15:16
1
03:53

Recorde as imagens da (nada) pacífica última semana do Dilema

Dilema
8 set 2024, 21:50
2
