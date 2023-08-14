Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Ao Minuto

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

Há 25 min
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Há 42 min
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo
02:51

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

Há 1h e 37min
Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal
02:49

Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal

Há 1h e 51min
Prova matinal aquece manhã na Malveira
09:17

Prova matinal aquece manhã na Malveira

Há 2h e 14min
Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir
02:57

Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir

Há 2h e 24min
Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Há 2h e 27min
«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso
02:55

«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso

Há 2h e 28min
Catarina Miranda mostra-se ‘sensualona’ em dança cúmplice com Afonso Leitão
04:37

Catarina Miranda mostra-se ‘sensualona’ em dança cúmplice com Afonso Leitão

Há 2h e 39min
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda
01:05

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

Há 2h e 45min
Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Há 2h e 48min
Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»
02:39

Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»

Há 2h e 51min
Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda
00:43

Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda

Há 3h e 4min
Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada
04:04

Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada

Há 3h e 34min
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Há 3h e 35min
Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova
23:33

Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova

Há 3h e 41min
«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda
00:37

«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda

Há 3h e 46min
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

No Big Brother Verão, Catarina Miranda destrói a prova da semana e coloca os gelados no meio da piscina. A concorrente mostra-se satisfeita por ter sabotado a prova e ainda ri ao pensar como é que a líder da semana e os outros concorrentes vão reagir: «Vão se passar» 

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

Há 3h e 46min
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Big Brother
Há 3h e 46min
Lembra-se de Diogo Semedo, ex-concorrente da Casa dos Segredos? Veja como está agora!

14 ago 2023, 16:17
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Big Brother
Há 3h e 46min
Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Big Brother
11 ago, 15:30

Incêndio deixou tudo em cinzas. Ex-concorrente mostra rasto da destruição após as chamas

Big Brother
16 ago, 12:41

Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

Big Brother
16 ago, 11:12

A declaração inesperada que Francisco Monteiro fez a Bárbara Parada em pleno direto

Big Brother
22 jun, 23:48
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

Big Brother
15 ago, 12:33
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Big Brother
15 ago, 16:31
