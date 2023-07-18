Ao Minuto

Ontem às 22:53
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento
07:28

Ontem às 22:27
Jéssica Vieira perto do passaporte para a final? Saiba se conseguiu abrir o cofre
02:15

Ontem às 22:25
Viriato Quintela critica Afonso Leitão: «Há coisas que não se falam»
08:07

Ontem às 22:14
Jéssica Vieira incomodada com atitude de Viriato: «Não gostei. Não gostei mesmo»
05:14

Ontem às 22:09
Afonso Leitão revoltado com comentário de Viriato Quintela em relação a si: «Não quero apanhar doenças»
03:38

Ontem às 22:06
Viriato amuou durante uma dinâmica? O concorrente é confrontado com imagens
07:44

Ontem às 21:55
Maria Botelho Moniz surpreende concorrentes com imagens insólitas que deixam todos surpreendidos
05:04

Ontem às 21:48
Zanga entre Fanny e Carina Rodrigues? Irmãs deixam de se seguir e Gonçalo Quinaz explica tudo

Ontem às 19:54
Catarina e Afonso em momento cúmplice durante a prova semanal «Eu levo-te a fazer um treino»
05:19

Ontem às 19:51
Catarina atira «Acho que o Viriato tem uma queda pela Ana» mas a cantora não acha piada
02:25

Ontem às 19:47
«És uma doida!» Catarina Miranda surpreende ao tomar banho num caixote com pipocas
01:23

Ontem às 19:45
António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

Ontem às 19:41
«Destróis pessoas!» Kina acusa Afonso de ser o verdadeiro problema
04:03

Ontem às 19:36
Viriato desaba após críticas de Ana e Bruna «Sinto-me estúpido e injustiçado»
04:51

Ontem às 19:27
Confronto explosivo entre Afonso e Kina «Não sabes proteger as mulheres da tua vida»
04:39

Ontem às 19:21
«Inconveniente» e «Tens de ouvir mais» Ana e Bruna confrontam Viriato
05:10

Ontem às 19:01
Hilariante! Nova prova mete concorrentes à prova... com gelados!
06:44

Ontem às 18:53
Bruno de Carvalho conta história de Paim quando tinha 16 anos «Ia-me atropelando»
03:59

Acompanhe ao minuto
Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão estão de costas voltadas e o dia tem sido de muitas lágrimas e discussões. Agora, no confessionário com Maria Botelho Moniz no Especial, a concorrente pronuncia-se sobre a situação, explica o que aconteceu e o que está a sentir, bem como o que pretende fazer daqui para a frente.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO761 20 20 01
KINA761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

5 ago, 21:53
Mais Vistos

Que diferença! Lembra-se de Tatiana e Ruben Boa Nova na Casa dos Segredos? Veja como eram

Big Brother
18 jul 2023, 12:22
1
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

Big Brother
Ontem às 11:24
2

Diogo Marcelino é «como o vinho do porto» Veja as fotos mais sensuais do concorrente que está a 'partir corações' no Dilema!

Dilema
10 jul 2024, 22:30
3
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

Big Brother
5 ago, 19:50
4

Bruna Gomes já teve vários tipos de visuais! Veja como era antes do Big Brother!

Big Brother
7 jun 2023, 10:33
5
01:47

Entrar no Big Brother com Francisco Monteiro ou com Joana Sobral? Resposta de Márcia Soares surpreende os apresentadores

Em Família
13 jul 2024, 17:19
6
03:53

Big Brother
5 ago, 19:50
7
03:45

Big Brother
Ontem às 11:24
8
EM DESTAQUE

«Vai ser uma mãe gostosa»: Vânia Sá leva fás à loucura com novas fotos da barriga de grávida

Big Brother
10 jul, 11:27

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

Big Brother
10 jul, 12:43

Maria Cerqueira Gomes alvo de mensagens ofensivas: Apresentadora expõe tudo e dá resposta inesperada

Big Brother
10 jul, 12:24

A declaração inesperada que Francisco Monteiro fez a Bárbara Parada em pleno direto

Big Brother
22 jun, 23:48
03:32

Perdeu o momento de que todos falam? Eis o resumo com as imagens mais polémicas

Big Brother
8 jul, 11:24
02:18

O que fez Rafael render-se a Kina? A revelação que está a emocionar

Big Brother
7 jul, 00:01
