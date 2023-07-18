Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão estão de costas voltadas e o dia tem sido de muitas lágrimas e discussões. Agora, no confessionário com Maria Botelho Moniz no Especial, a concorrente pronuncia-se sobre a situação, explica o que aconteceu e o que está a sentir, bem como o que pretende fazer daqui para a frente.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

